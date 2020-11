Supernatural: Lawrence in Kansas diventa ufficialmente la città di origine dei Winchester

È ormai imminente la conclusione della longeva saga prodotta da The CW e i numerosi appassionati sono alla ricerca di serie simili a Supernatural. Nel frattempo la città di Lawrence in Kansas ha voluto celebrare la serie rendendosi la città natale dei due fratelli Winchester.

In calce alla notizia trovate il tweet con cui l'account ufficiale dell'amministrazione di Lawrence rivela agli attori interpreti di Sam e Dean la notizia. Ecco il suo commento: "Durante una riunione, la sindaca Jennifer Ananda ha proclamato Lawrence la città natale di Sam e Dean Winchester, protagonisti di Supernatural, in onore della sua conclusione dopo 15 anni dalla messa in onda. Anche se non sono sempre perfetti, Sam e Dean hanno sempre combattuto per quello che ritengono giusto, la famiglia, gli amici e le persone in difficoltà. Rappresentano dei veri abitanti del Kansas e soprattutto di Lawrence, superando tutte le difficoltà e scappando più di una volta dalle fiamme dell'inferno".

Jared Padalecki, attore interprete di Sam, ha subito commentato la notizia, dichiarandosi entusiasta che il suo personaggio è diventato ufficialmente nativo di Lawrence. Infine vi ricordiamo che oggi andrà in onda in America l'episodio conclusivo della serie, in attesa di vederlo in Italia vi segnaliamo le foto della puntata finale di Supernatural.