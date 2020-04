Supernatural: Leila Sales imita Misha Collins e crea una caccia al tesoro in quarantena

La scorsa settimana Misha Collins, star di Supernatural, ha lanciato l'idea di una caccia al tesoro in casa, passatempo ideale per divertirsi e rimanere in contatto con le persone in tempi di quarantena. Ora non solo l'idea di Collins si è maggiormente strutturata ma ha ispirato anche l'autrice Leila Sales. Idee simili ma caccia al tesoro diverse.

La finalità però è unica; aiutare le persone a distrarsi in questo periodo governato dalla pandemia di Coronavirus. Inoltre la caccia al tesoro di Misha Collins ha l'ulteriore vantaggio di accumulare donazioni per cercare di aiutare le persone più bisognose colpite dal virus.



La caccia al tesoro di Misha Collins è stata organizzata con l'assistenza di GISHWES, la più grande caccia al tesoro del mondo, entrata anche nel Guinness dei primati. Un'iniziativa alla quale probabilmente aderiranno in molti, considerate le normative che obbligano le persone a rimanere nelle proprie abitazioni:"Dobbiamo connetterci, appoggiarci a vicenda e aiutare le persone più bisognose". La caccia al tesoro di Collins è costituita in questo modo: ogni registrazione fornirà dieci pasti per i bambini bisognosi a causa delle chiusure delle scuole in contrasto al COVID-19. Si può creare una squadra virtuale oppure partecipare da soli alla caccia al tesoro. Inoltre ci saranno eventi live streaming e proposte speciali per animare l'evento.

La caccia al tesoro di Leila Sales è un gioco d'avventura personalizzato appositamente progettato per il lockdown: Ada and the Lost Horizon. Una caccia al tesoro alla Ready Player One nel mondo reale. Un'esperienza che ti porta in luoghi immaginari, lontano dallo schermo del pc. Nel gioco, una giovane donna di nome Ada si risveglia e si ritrova da sola, e scopre che il suo fratello Teddy, al quale doveva badare, è scomparso. Ogni scena viene pubblicata sui social di Leila Sales alle 16.00, a giorni alterni e sono a disposizione 24h di tempo per terminare ogni fase e passare a quella successiva.



Il finale di Supernatural è in cantiere da tre anni, come hanno spiegato i due protagonisti. A causa di questa pandemia, il Coronavirus influenzerà anche la conclusione di Supernatural.