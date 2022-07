Supernatural e il mancato crossover con The Vampire Diaries: come mai è sfumato?

I mondi fantasy di Supernatural e The Vampire Diaries avrebbero potuto unirsi in un crossover, se solo qualcuno non fosse stato troppo veloce a dire di no... E' stata la co-creatrice di The Vampire Diaries Julie Plec a svelare le ragioni dietro al suo no alla proposta del team di Supernatural di realizzare una puntata crossover.

Supernatural e The Vampire Diaries sono due dei titoli che hanno dominato il panorama seriale televisivo di inizio anni Duemila, diventando iconici nel panorama delle narrazioni fantasy, horror e del paranormale. Pertanto, era inevitabile che a qualcuno venisse in mente di realizzare un crossover tra i due show del network The CW, un evento che però non si è mai concretizzato...

Da un lato Supernatural è riuscita nel 2018 nell'impresa di realizzare un divertente crossover con Scooby Doo, mentre dall'altro The Vampire Diaries non ha mai seguito questa strada, dando vita invece ai due spin-off The Originals e Legacies.

E' stata la co-sviluppatrice di The Vampire Diaries, Julie Plec, a svelare le ragioni per cui lei e Kevin Williamson hanno subito detto no alla proposta dei colleghi autori di Supernatural di far intrecciare le due storie, giunta quando lo show ambientato a Mystic Falls era nelle sue stagioni iniziali.

"Kevin e io abbiamo subito detto 'assolutamente no, la nostra è una storia di vampiri e lupi mannari. Non ci sono demoni, non c'è l'Inferno, né il Diavolo. Non c'è nulla di tutto ciò! Sono due universi completamente diversi!'" ha dichiarato Plec. In realtà, nelle future stagioni The Vampire Diaries avrebbe introdotto il personaggio di Arcadius, creatore di un regno noto a tutti come Inferno.

Da parte dei produttori e degli attori del cast di Supernatural non è mai mancato l'interesse verso questo crossover, ripetuto pubblicamente in molteplici occasioni: fu Jensen Ackles, interprete di Dean Winchester, a lanciare l'idea durante un panel con i fan nel 2014, per poi ripetere la proposta nel 2016 all'annuncio dell'ottava e ultima stagione di The Vampire Diaries.

E oggi la Plec sembra aver cambiato idea in merito alla possibilità di un crossover tra i due show: "Col senno di poi, sarebbe stato divertente!" ha dichiarato di recente.