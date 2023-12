Supernatural, Mark Shepard ha subito 6 infarti in un giorno! 'Mi hanno riportato in vita'

Giornata da incubo quella di venerdi primo dicembre 2023 per Mark Sheppard, attore di Supernatural, vittima di ben 6 attacchi di cuore di cui ha testimoniato il giorno dopo sulla propria pagina Instagram. L’attore ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per i soccorsi immediati che hanno permesso di evitare il peggio.

Dopo aver riportato le ultime indiscrezioni a proposito di un possibile ritorno di Supernatural, torniamo ad occuparci dello show televisivo per parlare delle condizioni di salute di Mark Sheppard, che ha pubblicato un post sul social network di Elon Musk per raccontare il gravissimo incidente di salute capitatogli mentre si trovava a casa, nella sua cucina.

L’attore, già visto anche in Battlestar Galactica, ha rivelato di aver avuto 6 attacchi di cuore e di essere stato riportato in vita per ben 4 volte: “Non ci crederete! Ieri stavo per andare a un appuntamento quando sono collassato nella mia cucina a causa di sei importanti attacchi cardiaci dovuti all’ostruzione completa della mia arteria coronarica sinistra. Sono stato riportato in vita dalla morte per 4 volte. Se non fosse stato per mia moglie, per il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles e per l’incredibile staff del St Joseph di Providence, non sarei qui a scrivere. Le mie possibilità di sopravvivenza erano praticamente nulle. Mi sento benissimo. Domani sono a casa”.

L’attore ha voluto concludere con un hashtag che si riferisce alla famiglia Supernatural, ricevendo immediata risposta da parte di Misha Collins, collega sul set dello show, che ha scherzato: “Mark! Non c’è bisogno di esagerare sempre. 6 attacchi di cuore? 2 o 3 sarebbero stati abbastanza impressionante. Ci hai stupiti, ok. Ora smettila con questa storia della guarigione e torna in strada con noi. Ti voglio bene, amico”.

Augurando una pronta e veloce guarigione all’attore, vi lasciamo al post di Sheppard e a una riflessione sull’auto di Dean in Supernatural.