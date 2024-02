Supernatural, Mark Sheppard: 'Sono sopravvissuto a sei infarti'

Mark Sheppard è tornato a parlare dell’incredibile sequenza di attacchi di cuore di cui è stato vittima e a cui è stato in grado di resistere nel dicembre 2023. L’attore di Supernatural ha parlato di come l’evento abbia cambiato la sua vita e come debba il suo essere sopravvissuto al fatto che abbia sempre cercato di mantenersi in forma.

Dopo aver riportato la notizia dei 6 infarti subiti in un giorno da Mark Sheppard, torniamo ad occuparci delle condizioni di salute della star del cinema e della televisione per condividere le parole, piene di consapevolezza del londinese durante un episodio del podcast Inside You with Michael Rosenbaum.

Parlando dell’improvviso malore, Sheppard ha spiegato: “Sono stato seguito dal meglio del meglio del meglio, e se non avessi voluto perdere perso per mettermi in forma, probabilmente non sarei sopravvissuto. Se fossi stato sull’auto del mio amico, l’ultima cosa che il mio amico avrebbe ricordato di me sarebbe stata la mia morte nella sua auto”.

Quindi l’artista ha continuato: “Sono grato? Sì. Ero in un momento di grande cambiamento. Sono in un momento di cambiamento. Ora ho voglia di fare qualcosa. Ho fatto quello che ho fatto… ho avuto questi ruoli incredibili, Nel Nome del Padre, le parti televisive, Battlestar, Supernatural. Quelle parti hanno cambiato la mia vita. Sono pronto per il prossimo ruolo”.

L’attore ha concluso tornando sul momento più difficile: “Ho perso i sensi davanti al forno, e poi una seconda volta. La prima volta non sapevo cosa diavolo stesse succedendo. La seconda volta mi hanno risvegliato schiaffeggiandomi. È stato umiliato nel modo più bello… sapevo assolutamente di essere morto. Sapevo che se avessi espirato e mi fossi rilassato, sarebbe finita”.

Augurando ancora una volta i migliori auguri all’interprete britannico e in attesa di capire quali saranno i suoi progetti futuri nell’industria, vi lasciamo a uno speciale sull’indimenticabile serie tv Batllestar Galactica.