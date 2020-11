Supernatural, Misha Collins conferma: 'Castiel è gay'

Gli ultimi episodi di Supernatural hanno veramente alzato di molto la posta in gioco e, in attesa di scoprire cosa ci riserverà il finale della stagione 15, Misha Collins ha deciso di rilasciare alcune dichiarazione sul personaggio di Castiel.

Nell'ultimo episodio proprio l'angelo ha rivelato ha Dean tutto il suo amore. Si tratta di qualcosa che i fan della serie sospettavano ormai da moltissimo tempo ma, solo ora ne hanno avuto la conferma. Purtroppo questa tenera dichiarazione è stata stroncata proprio dalla morte di Castiel. Il suo interprete ci ha tenuto a sottolineare che i sentimenti del personaggio verso il maggiore dei fratelli Winchester, sono tutt'altro che platonici.

"Castiel dice a Dean che lo ama e fondamentalmente rende il Destiel(unione dei nomi Dean e Castiel) qualcosa di assolutamente canonico. É triste però che dopo questa dichiarazione omosessuale sia morto. I fan della serie stanno impazzendo e sono in cerca di conferme. Ma come spesso succede i gay vengono uccisi".

Come ci ricorda Collins, se questo è davvero il modo in cui finisce la storia di Castiel, allora ne scaturiranno molte polemiche a causa della preoccupante tendenza ad uccidere personaggi LGBTQ nelle serie tv. Sappiamo però che in Supernatural tutto è possibile. Le resurrezioni sono all'ordine del giorno e sembra quindi che per Castiel non sia stata detta ancora l'ultima parola. L'angelo potrebbe tornare in uno dei prossimi due episodi, quindi non ci resta che attendere.

Intanto date un'occhiata ai cambiamenti che hanno subito i personaggi di Supernatural nel corso degli anni.