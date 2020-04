Supernatural: Misha Collins organizza una caccia al tesoro virtuale

Lo stop a Supernatural è stato un duro colpo per i fan della longeva serie, che dovranno aspettare ancora qualche mese prima di vedere la conclusione delle avventure di Dean e Sam. Per aiutare a passare il tempo in quarantena Misha Collins ha deciso di organizzare una caccia al tesoro.

L'interprete di Castiel ha voluto condividere questo messaggio con i fan: "Ehi, spero che stiate tutti bene, io sono bloccato qui ed inizio già a sentirmi inquieto, ma ho una proposta per voi, se nelle prossime settimane organizzassi una mini caccia al tesoro da fare a casa, un evento simpatico da fare online per aiutare anche le persone affette da COVID-19, vi piacerebbe partecipare?". Misha Collins ha quindi chiesto ai fan di Supernatural di scrivergli per scoprire cosa ne pensano della sua idea.

Sono passati diversi giorni e l'evento non è ancora stato confermato, anche se in molti credono che l'attore stia organizzando la caccia al tesoro prima di avvisare i fan. Se cercate altre notizie sulla serie nata dalla mente di Eric Kripke vi segnaliamo questi video bloopers di Supernatural, condivisi da Jared Padalecki.

Rimaniamo in attesa di scoprire quando riprenderà la messa in onda degli episodi conclusivi dello show incentrato sui fratelli Winchester.