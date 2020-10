Supernatural, Misha Collins racconta l'ultimo giorno sul set: 'Piangevamo tutti'

Il conto alla rovescia è già cominciato da un po', e mancano solo tre episodi alla conclusione della quindicesima e ultima stagione di Supernatural. In una recente intervista con TV Line Misha Collins, che nella serie interpreta l'angelo Castiel, ha raccontato le sue emozioni sulla fine di questo lungo viaggio.

Collins ha parlato, tra le altre cose, del suo ultimo giorno sul set di Supernatural. "È stato molto emozionante" ha ricordato. "Per quelli che erano i piani di produzione, mi è capitato di girare l'ultima scena di Castiel nello show proprio alla fine del mio ultimo giorno di riprese, ed è stato molto potente. Vedevo molte lacrime tutto intorno. Io stavo piangendo, Castiel stava piangendo, tutta la troupe stava piangendo. È stato tutti molto intenso. Non credo che avrò mai un altro personaggio che concluderà il suo percorso come lo conclude Castiel, questo è certo. È molto significativo, molto toccante."

Per il suo futuro professionale dopo Supernatural, Misha Collins sembra avere intenzione di provare a unire la recitazione con l'attivismo politico che lo contraddistingue. "So riflettendo su un'idea che fonderebbe quei due mondi. Mi interessa la sfera politica, sono completamente assorbito dalle elezioni presidenziali e credo lo sarò anche dopo. Ho intervistato diversi senatori ed ex candidati alla presidenza, coinvolgendo anche Jared Padalecki e Jensen Ackles [...] Ma non so di preciso cosa farò dopo."

L'unico rimpianto dell'attore per il personaggio di Castiel, infine, è quello di "essere stato umano soltanto per un po'. Avrei voluto che lo sperimentasse un po' più a lungo, perché sembrava un pozzo davvero ricco a cui attingere, e potevamo sfruttarlo meglio. E poi non ho mai guidato la Impala."

