Supernatural: morta l'attrice Nicki Aycox a soli 47 anni

Nel ruolo di Meg Masters la Aycox è apparsa in Supernatural tra il 2006 ed il 2008, condividendo momenti dentro e fuori dal set con i protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki. Con le cause del decesso non ancora rese note, l'attrice ci lascia a soli 47 anni.

Dopo la morte del doppiatore Kevin Conroy di qualche giorno fa, un'altra perdita scuote il mondo di Hollywood. Dopo una lunga malattia, si è spenta nella giornata di ieri l'attrice Nicki Aycox, nota al grande pubblico per la sua Meg nella serie Supernatural. Tramite un commovente post su Facebook, è stata la cognata Susan Raab Ceklosky a confermarne la morte: "La mia bellissima, intelligente, feroce, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab, è morta ieri con mio fratello, Matt Raab, al suo fianco. Nicki e Matt hanno avuto una vita meravigliosa insieme in California. Era sicuramente una combattente e tutti quelli che l'hanno conosciuta l'hanno amata".

Anche il creatore dello show Erik Kripke ha utilizzato i social per esprimere il suo cordoglio per la scomparsa dell'amica e collega: "Sono addolorato di sapere che la grande NickiAycox, la nostra prima MegMasters, è morta. Troppo giovane. Era una delizia e pronunciava battute come miele e veleno. Mi meraviglio di come sia riuscita a rendere leggendaria una semplice parola come 'lackluster'".

Oltre a Supernatural, nel curriculum della Aycox figurano anche show come Cold Case, LAX, Ed, Law & Order e i film Jeepers Creepers 2 e Perfect Stranger. Dalla sua uscita dalla serie, Supernatural ha proseguito il suo cammino, qui potete recuperare la nostra recensione del primo episodio della 15esima stagione!