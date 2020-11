Supernatural: i motivi per cui Sam ed Eileen sono la coppia perfetta

Eileen Leahy entra nella serie Supernatural nell'undicesima stagione, ma lei e Sam non sono andati d'accordo subito. Successivamente, hanno sviluppato una relazione che, come tutto in questa serie, ha avuto molti alti e bassi. Condividevano le loro vite di cacciatori e allo stesso tempo erano indipendenti, anche quando ciò portò alla loro rovina.

Sam Winchester è un eroe segreto del mondo dei cacciatori, ma Eileen non lo sapeva quando si sono incontrati per la prima volta. Le storie di come lui e Dean hanno salvato il mondo molte volte non l'hanno impressionata particolarmente. Sam le concedeva comunque il rispetto che avrebbe avuto con qualsiasi altro cacciatore e anche quando i suoi istinti protettivi si facevano sentire, cercava di lasciarla essere sempre se stessa.

Tra le prime ragioni della loro perfezione come coppia, ve n'è una abbastanza ovvia: Eileen riconosce Sam come uno splendido cacciatore. Quando Eileen venne introdotta nella stagione 11, intrappolò Sam pensando erroneamente che fosse il banshee a cui stavano entrambi dando la caccia. Quando le disse che era un cacciatore come lei, non le ci volle molto per riconoscerlo come tale e lasciarlo andare. Eileen aveva solo pochi secondi per decidere se ucciderlo o accettare la sua richiesta di liberarlo e in quel momento sapeva che lui era come lei. Si sono subito accordati con battute spiritose e parlando del loro passato nella caccia e della loro educazione. Alla fine, Sam ha persino rivelato la posizione del loro bunker nascosto e le ha detto di passare ogni volta che ne avesse avuto bisogno.

Entrambi i personaggi erano anche eredi di uomini di lettere. Nel loro episodio di debutto, Sam e Dean scoprono che il nonno di Eileen era un uomo di lettere, proprio come lo era il loro nonno. Come molti altri uomini di lettere, Eileen e Sam erano entrambi ricercatori curiosi che volevano sempre saperne di più. Nel bunker segreto, inoltre, stanno bene ed entrambi amano i libri e gli incantesimi tanto quanto amano la caccia.

Nonostante, poi, Eileen mostrasse, attraverso le sue azioni e i tratti del carattere, che non aveva bisogno di nessuno che l'aiutasse a muoversi, Sam e Dean fanno del loro meglio per soddisfarla e mostrarle rispetto imparando il linguaggio dei segni. Non era necessario che Sam fosse in grado di parlare la lingua di Eileen, ma è un segno di quanto lavorassero bene insieme e che lui e suo fratello erano entrambi disposti ad assicurarsi che fosse facile comunicare con lei. Mostra quindi che Sam voleva mantenere Eileen nella sua vita per molto tempo.

Infine i due hanno anche perso in qualche modo la loro indipendenza cercando di fidarsi uno degli altri. Se infatti durante i primi incontri non perdevano occasione per dimostrare la loro voglia di fare da soli, col tempo hanno capito che entrambi lavoravano meglio in sintonia.

