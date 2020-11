Supernatural: Nella puntata finale una morte ha sconvolto i fan

Abbiamo visto le prime foto della puntata finale di Supernatural, scopriamo quindi come si è conclusa la longeva serie che ci ha raccontato le vicende di Sam e Dean Winchester, due fratelli cacciatori di mostri.

I due sono riusciti a sconfiggere Dio, personaggio con il volto di Rob Benedict, salvando ancora una volta il mondo da una grave minaccia. Mentre Jack ha quindi preso il posto di Chuck, Sam e Dean sono tornati a svolgere il loro compito: cacciare i vari esseri soprannaturali che infestano la Terra. Questa volta si tratta di un gruppo di vampiri, che ha ucciso una giovane coppia e rapito i loro figli. Dopo varie indagini i personaggi interpretati da Jared Padalecki e Jensen Ackles trovano il loro covo, ma durante il combattimento Dean viene ferito a morte.

Sam e Dean hanno quindi un'ultima conversazione, nella quale il fratello maggiore fa sapere a Sam del profondo affetto e orgoglio che prova nei suoi confronti, morendo poco dopo. La scena si sposta quindi in paradiso, dove vediamo Dean ricongiungersi con i suoi amici, Bobby Singer e i genitori, ritrovando anche la sua celebre impala. Inoltre scopriamo che il tempo in paradiso scorre diversamente, per questo Dean incontra di nuovo Sam, che nel frattempo ha vissuto una lunga e felice vita.

Se cercate opere simili a quella creata da Eric Kripke, ecco la nostra notizia in cui elenchiamo 7 serie simili a Supernatural.