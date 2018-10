Supernatural, nuovo spot TV della quattordicesima stagione della serie targata CW

È approdato quest'oggi online un nuovo spot TV ufficiale dell'attesissima quattordicesima stagione di Supernatural, storico e amatissimo show targato CW ormai vicino al quarto di secolo di vita che vede protagonisti del racconto i fratelli Winchester, interpretati da Jared Padalecki e Jansen Ackles.

Secondo quanto riferito da alcuni siti, il primo episodio sarà intitolato "Stranger in a Strange Land" e vedrà Sam (interpretato da Jared Padalecki) alla disperata ricerca di Dean (Jensen Ackles), che potrebbe essere ovunque. Castiel (Misha Collins) potrebbe aver incontrato incontrato una fonte inaffidabile e pericolosa.

Dopo quanto avvenuto nella tredicesima stagione, dove è stato prosciugato dalla sua grazia, Jack (Alexander Calvert) dovrà adattarsi alla vita da umano, cercando di capire le nuova abilità e l'adattamento al mondo dei cacciatori.

Ricordiamo che la prima puntata della quattordicesima stagione di Supernatural prenderà il via Giovedì 11 Ottobre su The CW. Manco ormai pochissimo al ritorno dei fratelli Winchester, delle loro beghe tra paradiso e inferno, della caccia ai mostri soprannaturali, dei loro battibecchi e del grande stile che questa serie non smette mai di avere, grintoso e di grande fascino.



L'appuntamento per tutti i fan di Supernatural è tra sei giorni. Per il territorio italiano, invece, non c'è ancora una data ufficiale, ma d'altronde nel Bel Paese è ancora inedita persino la tredicesima stagione.