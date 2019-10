Supernatural: online un nuovo trailer della quindicesima stagione

Dopo le recenti rivelazioni, come per esempio il ritorno di un personaggio in Supernatural 15, i fan della longeva serie TV saranno entusiasti di vedere il nuovo trailer per la stagione conclusiva delle avventure di Sam e Dean Winchester, prodotto dall'emittente televisiva The CW.

Nel video, che trovate in calce alla notizia, è possibile vedere i due cacciatori di demoni insieme al fido alleato Castiel, mentre cercano di sfuggire alla trappola che gli ha teso Chuck. Quella contro Dio sarà la sfida più grande per i due fratelli, siamo sicuri quindi che gli appassionati dell'universo creato da Eric Kripke ritroveranno tutti gli elementi che hanno permesso alla serie di raggiungere l'importante cifra di 15 stagioni.

Anche per gli attori il lavoro all'interno dello show è stato molto importante, come potete leggere nella notizia sul tatuaggio di Supernatural che Jared Padalecki, Jensen Ackles e Jeffrey Dean Morgan hanno deciso di farsi, per sottolineare ancora di più il grande affetto che provano per la saga.

Non rimane altro che aspettare le prossime puntate, essendo il primo episodio andato in onda negli Stati Uniti nella giornata di ieri, 10 ottobre, diretto da Andrew Dabb e sceneggiato da John Showalter.

Come pensate che si concluderà Supernatural? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.