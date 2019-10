Supernatural: Osric Chau è Kevin Tran nelle foto dell'ultima stagione dello show

The CW ha pubblicato delle nuove immagini dell'ultima stagione di Supernatural, in particolare del secondo episodio, intitolato Raising Hell, che vede il ritorno di Kevin Tran, interpretato da Osric Chau. Il personaggio è apparso per la prima volta nella settima stagione dello show e divenne ben presto un beniamino dei fan.

Dopo l'uscita di scena per mano di Gadreel ricomparve nell'undicesima stagione, quando Dio lo mandò in paradiso.

Osric Chau è tornato poi nella tredicesima stagione per interpretare il Kevin dell'universo alternativo ma è presumibile che quello delle foto sia il vero Kevin.

Secondo la descrizione dell'episodio Sam, Dean e Castiel chiamano Rowena per tenere a bada le anime malvagie e avere l'inaspettato aiuto da Ketch. Le immagini le potete vedere cliccando a questo link, direttamente dalla pagina di Entertainment Weekly.



Il 31 gennaio scorso Supernatural è stata rinnovata per una quindicesima e ultima stagione, che concluderà definitivamente le avventure dei fratelli Winchester, interpretati da Jensen Ackles e Jared Padalecki.

Lo show, girato a Vancouver in Canada, è stato creato da Eric Kripke nel 2005 e fa parte del palinsesto di The CW, dopo la nascita del network dalla fusione tra The WB e UPN.

Nel corso della serie hanno recitato attori come Jeffrey Dean Morgan, Misha Collins, Katie Cassidy, Lauren Cohan e Jim Beaver.

Nel cast anche Christian Kane si è aggiunto per questa quindicesima stagione. Lo scorso metà settembre è stato diffuso il trailer degli episodi che chiuderanno definitivamente lo show.