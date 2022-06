Supernatural: ecco perchè l'auto di Dean è la terza protagonista della serie

Dopo ben 15 stagioni, Supernatural è giunta alla sua conclusione, costringendoci a salutare Dean e Sam Winchester, i due celebri fratelli cacciatori di demoni e con loro, abbiamo dovuto anche dire addio alla terza protagonista dello show, l'auto che li ha accompagnati nelle loro avventure: una Chevrolet Impala color nero del 1967.

Inizialmente, il veicolo apparteneva a John Winchester, il padre di Sam e Dean. Tuttavia, ben presto l'uomo ha lasciato l'auto a suo figlio Dean, diventando uno dei beni più preziosi del personaggio interpretato da Jensen Ackles L'Impala ha subito molti traumi nel corso delle varie stagioni di Supernatural, è stata danneggiata, posseduta e quasi distrutta più volte durante lo spettacolo. Addirittura alcune entità soprannaturali si sono impossessate di lei.

L'Impala funge da veicolo, oltre che da arsenale, per Sam e Dean. Il baule contiene armi modificate - machete per vampiri, proiettili d'argento per lupi mannari e fucili carichi di salgemma per fantasmi - create per aiutare i Winchester nelle loro imprese di caccia. Inoltre, Sam l'ha definita anche la loro "casa" visto che, i due fratelli hanno vissuto moltissime esperienze con la loro Impala e sono moltissimi i ricordi ad essa collegati.

La "Bambina" appare anche nel finale di Supernatural, guidata ovviamente da Dean che anche dopo la sua morte non è riuscito a staccarsi da esse e chissà se, la rivedremo anche nel prequel di Supernatural attualmente in produzione. Voi che dite, l'Impala merita di essere considerata come la terza protagonista di questo show? Ditecelo nei commenti.