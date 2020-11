Supernatural, ecco perchè Lauren Cohan non è mai tornata nella serie

Si è conclusa da pochi giorni la quindicesima e ultima stagione di Supernatural, con uno struggente finale e le immancabili reazioni social dei fan. In molti avrebbero voluto rivedere nella serie Lauren Cohan, ma l'attrice di The Walking Dead dopo la terza stagione non ha fatto più ritorno nello show.

Lauren Cohan ha interpretato la villain Bela Talbot, la cui morte non è stata mostrata sullo schermo. Ma c'è mai stata davvero la possibilità di rivederla in Supernatural? L'attrice è stata intervistata recentemente da CinemaBlend e ha parlato anche di questo. A quanto pare, c'erano stati dei contatti in passato, ma non si è mai parlato di un suo ritorno nella stagione finale.

"Abbiamo avuto delle conversazioni. Non per gli episodi finali, ma un paio di anni fa c'era una piccola cosa che volevano fare, ma era esattamente nello stesso momento di qualcosa di veramente impegnativo in The Walking Dead. E semplicemente no, non è successo" ha raccontato.

Un altro rimpianto di Lauren Cohan è stato non aver mai girato una scena di Supernatural insieme al collega di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan, che ha interpretato il padre di Sam e Dean Winchester: una vera occasione persa. "Avrebbero potuto mettere insieme me e Jeffrey in un momento casuale. Non si conoscevano, o non si sarebbero incontrati, ma sarebbe stata un'altra cosa in cui io e lui recitavamo uno di fronte all'altra. Quindi è un'opportunità non sfruttata, se me lo chiedi."

Nonostante questo, nei giorni scorsi Jeffrey Dean Morgan ha reso omaggio al finale di Supernatural.