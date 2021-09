Supernatural, perché è necessario un sequel o spinoff della serie

La serie con Jensen Ackles e Jared Padalecki, Supernatural, avrà uno spin-off prequel intitolato The Winchesters. Il nuovo show sarà incentrato sui genitori di Sam e Dean Winchester, John e Mary, di cui il personaggio interpretato da Jensen racconterà la storia d'amore. Era davvero necessario questo spin-off?

Si tratterà di un racconto definito epico da Ackles, che andrà ad intrecciare due elementi. Infatti i due dovranno lottare per salvare il loro amore, ma anche il mondo. The Winchesters, raccontato così, sembra piuttosto diverso dallo show originale, ma probabilmente ne mantiene alcuni elementi fondamentali.

Si tratta in ogni caso di un arrivo che fa sorridere i fan, che dopo un anno dalla fine già sentivano la mancanza di Supernatural, e ne colma dunque la mancanza. Come dice Jensen, e come viene detto nello show, niente finisce mai davvero, e così è anche per Supernatural. Si trovano solo nuove storie da raccontare in quel mondo, ma seguendo nuove vie.

Sicuramente la presenza di un personaggio che già conosciamo come narratore aiuterà. Ma allo stesso tempo già il cambiamento di storia e di situazione, sarà interessante per i fan. Inoltre permetterà a tutti di conoscere di più sul passato dei protagonisti, e risolvere alcune domande, o crearne e rispondere ad altre. Dunque uno show che sia in relazione al passato che al presente, può avere il suo perché. Vedremo.

Adesso, mentre i fan si chiedono perchè Supernatural si è concluso con la 15esima stagione, noi attendiamo con voi l'arrivo dello spin-off e vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del 15esimo capitolo nella nostra recensione di Supernatural.