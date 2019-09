Supernatural: il personaggio di Misha Collins è sconvolto per la morte di un personaggio

Abbiamo appena scoperto la trama della premiere di Supernatural 15, nel frattempo la situazione è peggiorata per i fratelli Winchester, dopo che il mondo intero è stato invaso dall'Inferno. Misha Collins, interprete di Castiel, invece ha rivelato le sfide che il suo personaggio dovrà affrontare.

Intervistato dai colleghi di Entertainment Weekly, l'attore originario di Boston ha rivelato che la morte di Jack continua a pesare sulla psiche dell'angelo: "Cas non sta accettando la morte di Jack perché pensa di essere lui il responsabile. Aveva promesso di proteggerlo e ora non solo Jack è in qualche modo diventato malvagio, ma è anche morto, e questo per lui è un grande fallimento". Inoltre alla fine della stagione precedente è stato rivelato che Dio stesso sarà il prossimo avversario dei protagonisti: "Voglio dire Cas ha rinunciato a suo padre Dio già nella nona stagione. Penso che sia riuscito a capire che Dio non è quella figura paterna che ha sempre sperato che fosse. Quindi per lui è più facile accettare che Dio è diventato un loro avversario". Nonostante questo la lotta tra Sam, Dean e Castiel contro Dio sarà veramente impari.

In attesa del prossimo 10 ottobre, data di inizio della quindicesima stagione, vi lasciamo con il trailer di Supernatural.