Supernatural, il prequel è ufficiale: scoprite il titolo della nuova serie

The CW ha confermato ufficialmente di aver ordinato un pilot per una serie prequel di Supernatural. Contestualmente all'annuncio, il network ha svelato il titolo della nuova serie che racconterà le vicende antecedenti a quelle raccontate nella longeva serie tv chiusa dopo ben 15 stagioni. Ecco tutte le novità.

La serie prequel s'intitolerà The Winchesters e si concentrerà sui genitori di Sam e Dean, con Jensen Ackles che tornerà in qualità di narratore e produttore esecutivo.

Come ricorderete questo dettaglio aveva provocato una spaccatura nel rapporto tra Jensen Ackles e Jared Padalecki, co-star nella serie madre.



Nonostante l'annuncio ufficiale, i fan sono in agitazione perché si tratta del terzo tentativo di produrre uno show prequel della serie, e il timore è che qualcosa possa cambiare da un momento all'altro.

Jensen Ackles aveva parlato in questi termini del progetto:"Dopo che Supernatural ha concluso la quindicesima stagione sapevamo che non era finita. Perché, come diciamo nello show, 'nulla finisce mai davvero, vero?'. [...] Ho sempre pensato che il mio personaggio, Dean, avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori e su come si è evoluta. Quindi adoro il pensiero che ci abbia condotto in questo viaggio".



Robbie Thompson scriverà e dirigerà la serie, lavorando in tandem con Ackles. Qualche giorno fa la star ha spiegato perché non ha avvisato Jared Padalecki sul prequel, un dettaglio che ha aperto uno squarcio nel rapporto tra i due attori, poi ricomposto.