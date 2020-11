Supernatural, le prime foto dell'episodio finale: la caccia continua per Sam e Dean

Tra pochissimi giorni Supernatural finirà per sempre e, probabilmente nessuno è pronto a dire addio ai fratelli Winchester dopo ben 15 stagioni. In molti si domandano se quest'ultimo episodio saprà rendere giustizia a questa longevissima serie o se invece spezzerà irrimediabilmente i cuori dei fan.

Come molte altre serie anche Supernatural ha dovuto fare i conti con i notevoli ritardi causati dalla pandemia di Covid-19 e i telespettatori hanno dovuto attendere molto a lungo per poter vedere l'episodio finale. Inherit the Earth farà sicuramente piangere come è stato più volte ripetuto non solo dai protagonisti ma, anche dagli sceneggiatori della serie.

Chuck ovvero Dio, non è stato per niente benevolo nei confronti dei nostri fratelli Winchester, e sappiamo che una nostra vecchia conoscenza tornerà ad aiutare Sam e Dean nella loro incredibile lotta. Intanto resta ancora dubbio il destino di Castiel che nel corso degli ultimi episodi ha rivelato tutto il suo amore per Dean. Intanto le star di Supernatural sono già a lavoro su nuove serie tv, Jared Padalecki prenderà parte al reboot di Walker Texas Ranger mentre, Jensen Ackles sarà Soldier Boy in The Boys 3.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il finale di Supernatural, date un'occhiata alle foto da poco diffuse sul web e fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dalla conclusione di questa serie.