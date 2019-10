Supernatural, ecco il promo dell'episodio 15x02, Raising Hell

La premiere della quindicesima stagione di Supernatural ha riservato azione e colpi di scena, e anche il secondo episodio, intitolato Raising Hell, non sarà da meno, a giudicare dal promo che è stato diffuso.

Nella quindicesima e ultima stagione della serie, i fratelli Winchester affrontano la battaglia più dura, contro l'avversario più pericoloso, Dio. Se nel primo, sanguinoso episodio, intitolato Back to the Future, Sam e Dean (Jared Padalecki e Jensen Ackles) sono alle prese con le anime dell'Inferno che sono tornate sulla Terra e combattono con Castiel (Misha Collins) per la loro vita, mentre Dio (Rob Benedict) scatena tutta la sua furia su di loro e sul mondo intero, nella seconda puntata i due fratelli hanno bisogno di rinforzi. Chiamano in causa quindi Rowena (la guest star Ruth Connell) perché li aiuti a tenere a bada le anime dannate, e ricevono un aiuto inaspettato anche da Ketch (David Haydn-Jones).

L'episodio 15x02, che a quanto pare vedrà anche il ritorno di Kevin Tran (Osric Chau), è scritto da Brad Buckner e Eugenie Ross-Leming, e diretto da Robert Singer.

In attesa di Raising Hell, che andrà in onda il 17 ottobre, puoi dare un'occhiata, se non l'hai ancora fatto, al nuovo trailer della stagione 15 di Supernatural. I protagonisti della serie hanno scelto di fare lo stesso tatuaggio in onore di Supernatural.