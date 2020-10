Supernatural, i protagonisti sul primo episodio dopo lo stop: 'Ha molti significati'

Dopo la lunga interruzione dovuta al lockdown, la quindicesima e ultima stagione di Supernatural sta finalmente per riprendere: da giovedì 8 ottobre andranno in onda i sette episodi restanti, a cominciare da quello intitolato Last Holiday. I protagonisti della serie, Jensen Ackles e Jared Padalecki, hanno dato al pubblico qualche anticipazione.

"È un titolo che ha molti significati" ha raccontato Jared Padalecky a Variety. "È un bentornato fortuito agli ultimi sette episodi, perché è come un'occasione per dire: Ok, facciamo tutti un respiro profondo, ridiamo un po', vediamo i ragazzi permettersi finalmente di prendersi una pausa."

L'episodio, ha spiegato l'attore, non solo è un omaggio alle vacanze che i ragazzi hanno vissuto e di cui sentiranno la mancanza, ma è anche "un'opportunità per godersi questa casa, che ha dato loro così tanto". Come si intuisce, sarà probabilmente l'ultima vacanza che trascorreranno insieme.

Per Jensen Ackles, questo episodio "è probabilmente uno dei pochi momenti nel corso dello show in cui possiamo vedere i ragazzi togliersi le scarpe, alzare i piedi e darsi una pacca sulla spalla dicendosi: Lavoro ben fatto. Ma come nel puro stile di Supernatural, non dura a lungo e bisogna tornare al lavoro."

Nei giorni scorsi è stata pubblicata anche la sinossi dell'episodio Drag me away from you.