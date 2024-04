Supernatural, la reunion si farà? Ecco cosa ne pensa Jared Padalecki

Potrebbe esserci una reunion di Supernatural sul set di The Boys ma tralasciando le possibilità che questo avvenga per Prime Video, c'è la concreta possibilità che anche uno degli show più longevi della televisione abbia in riservo per i fan una reunion?

A fare più chiarezza sulla questione è stato proprio Jared Padalecki: "Non è che non abbia preso seriamente in considerazione l'idea di farlo, la mia unica risposta è sì. È il momento - ha detto la star a Collider - Jensen e io siamo così fortemente convinti del nostro show che abbiamo avuto insieme per 15 anni che non vogliamo farlo senza impegno.Se e quando Supernatural tornerà - ha sottolineato Padalecki - , sarà un lavoro d'amore, e dedicheremo ogni ora per assicurarci che sia il più fedele possibile al canone, al fandom, alla storia e ai personaggi".

A quattro anni dal finale di stagione, i fan si chiedono ancora se ci sarà un futuro per Supernatural 16 ma dalle ultime parole di Padalecki sembrerebbe che Sam Winchester sia pronto a riprendere la sua caccia ai demoni sebbene Supernatural abbia chiuso il suo ciclo in maniera del tutto definitiva. Al momento giusto, potrebbe esserci la tanto attesa reunion: ma, parola di Jared Padalecki, questo avverrà solo quando ci sarà tempo e dedizione per restituire ai fan tutta la magia dell'universo maledetto dei fratelli Winchester.

