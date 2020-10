Supernatural, rilasciate le prime foto di Drag Me Away From You: ecco Sam e Dean bambini

La CW ha pubblicato le prime foto di Drag Me Away From You, il sedicesimo episodio dell'ultima stagione di Supernatural che vedrà Sam e Dean indagare sull'omicidio di un amico d'infanzia. Nei flashback i fan potranno vedere i fratelli Winchester da ragazzini, interpretati da due nuovi attori.

Paxton Singleton di The Haunting of Hill House interpreterà il giovane Dean mentre Christian Michael Cooper di When Calls the Heart apparirà come giovane Sam. Non è di certo la prima volta questa in cui i fratelli Winchester appaiono in un'età differente da quella ufficiale della serie. Sono molti infatti gli attori che hanno ricoperto questi ruoli nel corso degli anni. Anche se i flashback nelle ultime stagioni di Supernatural erano diventati merce rara, il regista ha deciso di recuperare questo espediente per mostrare dove sono ora i fratelli Winchester e da cosa sono partiti.

"A Meghan [Fitzmartin], uno degli sceneggiatori dello show, è venuta una grande idea", ha detto Andrew Dabb. "Si tratta di qualcosa di straordinario che permette ai telespettatori di scoprire nuovi particolari sul viaggio intrapreso da Sam e Dean, dove hanno iniziato da bambini, come si sono incontrati e poi come questo ha [portato] al punto in cui sono emotivamente nel momento in cui l'episodio va in onda. Questo flashback è diventato un riflesso della storia dei nostri protagonisti, raccontando chi erano da cui in definitiva, dipende ciò che sono diventati".

Dovunque sia diretta questa stagione, sappiamo di certo che il finale di Supernatural ci farà commuovere. Avete già preparato i fazzoletti?