Supernatural, dopo la fine delle riprese Jensen Ackles porterà a casa un prezioso cimelio

Dopo quindici stagioni e una sospensione forzata a causa della pandemia di Coronavirus, Supernatural si sta avvicinando ormai alla conclusione. La produzione è ripartita e The CW ha annunciato che gli ultimi episodi della serie andranno in onda a ottobre. Come è tradizione, quando si chiude un set i protagonisti cercano di recuperare un souvenir.

Si tratta di oggetti di scena, per lo più legati ai rispettivi personaggi, che la produzione concede più o meno di buon grado agli attori di portare a casa in ricordo dell'esperienza.

Stando a quanto ha raccontato a Digital Spy, a Jensen Ackles sembra sia andata davvero di lusso. L'attore, che in Supernatural interpreta Dean, avrà infatti l'iconica Impala, l'auto che i fratelli Winchester usano come mezzo di trasporto. Sarà ufficialmente sua al termine delle riprese.

"Per quanto riguarda il prendere qualcosa l'ultimo giorno, prenderò sicuramente qualcosa che ho tenuto d'occhio fin dall'inizio" ha raccontato Jensen Ackles. "Ma è tutto a posto, non la ruberò mica. Ho pregato, supplicato e implorato per anni, e finalmente quest'anno ce l'ho fatta. Mi lasceranno portare a casa la Impala."

Lo scorso aprile, Ackles aveva commentato così lo stop alla produzione di Supernatural: "In sostanza, abbiamo appena premuto un gigantesco pulsante pausa. Il giorno prima eravamo al penultimo episodio, mancava così poco..."

Nei giorni scorsi l'attore, insieme a Jared Padalecki, che nella serie interpreta suo fratello, aveva raccontato alcune anticipazioni sul finale di Supernatural.