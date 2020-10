Supernatural, per il ritorno della serie anche un watch party organizzato da Misha Collins

Nella serata di giovedì 8 ottobre è finalmente ritornata, dopo i mesi di forzato stop causa lockdown, Supernatural, con un episodio carico di significati per i protagonisti Jared Padalecki e Jensen Ackles. Per l'occasione un altro attore del cast, Misha Collins, ha organizzato anche un watch party su Zoom.

L'iniziativa, chiamata Watch Party for Democracy, serviva anche a sensibilizzare il pubblico in vista delle imminenti elezioni presidenziali americane, che vedranno di fronte Donald Trump e Joe Biden. Oltre al creatore di Supernatural Eric Kripke, al produttore esecutivo Robert Singer, agli stessi Padalecki e Ackles e a una trentina di guest star legate alla serie, erano presenti anche esponenti del Partito Democratico come i senatori Cory Booker e Doug Jones, l'ex candidato alla presidenza Andrew Yang e la candidata al Senato MJ Hegar.

Misha Collins ha fatto in modo che la video chiamata fosse visibile, oltre che su Zoom, anche su YouTube e sui canali social dedicati a Supernatural. Rispetto ad altre iniziative degli ultimi giorni, come quella in cui Mark Ruffalo e altre celebrità nude spiegavano come evitare di commettere errori che facessero annullare il voto, il Watch Party for Democracy è stato caratterizzato da una precisa connotazione politica.

Dopo quello di ieri sera, intanto, sono soltanto 6 gli episodi che mancano alla conclusione della quindicesima e ultima stagione di Supernatural. Il finale della serie andrà in onda su The CW il prossimo 19 novembre.

