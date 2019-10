Supernatural: lo showrunner parla dei prossimi eventi della serie

Come avete potuto vedere dal promo del secondo episodio di Supernatural è un momento delicato per i due fratelli cacciatori di demoni, che sono comunque pronti a combattere contro le numerose entità infernali che hanno invaso la Terra. Lo showrunner Andrew Dabb rivela quelle che saranno le prossime sfide dei Winchester.

Ecco come risponde alla domanda di TVLine riguardo il personaggio di Belphagor e sulla performance dell'interprete Alex Calvert: "Si in un certo senso abbiamo sviluppato Belphagor per superare il personaggio di Jack. Ma vedrete, Belphagor ha i suoi obiettivi e saranno evidenti più avanti nel corso della stagione". Spiega inoltre cosa ne pensa della performance dell'attore canadese: "Si sta divertendo molto, è molto più ironico e italiano di quanto lo avessimo pensato noi. Queste sono le due caratteristiche principali, è divertente ed è come se avesse abitato da sempre a New York. Gesticola molto di più quando è Belphagor".

Infine Andrew Dabb spiega cosa c'è di diverso in questa nuova alleanza, rispetto a quelle che i due fratelli hanno stretto nel corso del tempo con altri loro rivali: "Questa volta c'è una crisi molto grave in atto. Generalmente quando introduciamo un personaggio con cui i protagonisti dovranno lavorare, che sia Crowley, Ketch o Rowenna iniziano come antagonisti e poi lentamente diventano degli alleati. Belphagor invece vuole solo aiutare! Quindi non possono fare altro che credergli, visto che il mondo è stato invaso dai fantasmi. Ma come ho detto Belphagor nasconde un segreto".

Non resta che vedere gli episodi successivi della serie, nel frattempo vi lasciamo con la nostra anteprima di Supernatural 15.