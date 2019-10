Supernatural: lo showrunner parla dei Winchester, di fronte alla sfida più impegnativa

La quindicesima stagione di Supernatural partirà con una certa tensione nel trio composto dai fratelli Winchester e Castiel. Come se non bastasse, l'avversario di quest'anno sarà davvero formidabile, se non invincibile, e a questo proposito, il co-showrunner Andrew Dabb ha anticipato come verrà affrontato e come influenzerà i personaggi.

Sam e Dean Winchester, infatti, dovranno scontrarsi niente di meno che con Dio, il quale li ha manipolati in tutti questi anni. Ai due fratelli "non piace ciò che gli e stato fatto, e cercheranno di essere liberi per la prima volta nella loro vita", ha spiegato Dabb nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly.



L'autore ha spiegato che è qualcosa che li ha contraddistinti per gran parte del loro percorso: "hanno sempre cercato di sfuggire ai condizionamenti e si sembra stucchevole che sia Dio il grande cattivo della nostra stagione conclusiva, ma allo stesso tempo si collega in maniera forte a quello che è stato lo show fin dal primo episodio, sia a livello tematico che di similitudini".

Ora che le anime dell'Inferno hanno fatto ritorno sulla Terra, per i due ragazzi le cose si fanno difficili, anche se "non rendono vano quello che hanno fatto, hanno pur sempre salvato tante vite".



La stagione conclusiva di Supernatural vedrà l'ingresso nel cast di Christian Kane e andrà in onda su The CW a partire dal 10 ottobre. Chi volesse saperne di più, può leggere la sinossi del primo episodio (Back to The Future) e anche quella del secondo, intitolato Raising Hell .