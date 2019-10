Supernatural: la showrunner rivela il ritorno di un personaggio

Mentre gli attori di Supernatural si preparano a dire addio alla serie, lo showrunner Andrew Dabb ha rivelato che nelle stagione conclusiva potremo rivedere uno dei personaggi, amati dai fan, delle puntate precedenti.

Intervistato ai microfoni di Entertainment Weekly, lo showrunner ha annunciato che non si è ancora conclusa la storia di Jack: "Jack sta per far parte di piani più grandi, anche se in realtà ne ha sempre fatto parte. Fin da quando era un bambino delle forze cosmiche hanno combattuto per lui, e la cosa continuerà ancora. Nonostante la stagione abbia come tema principale quello di Sam e Dean che devono trovare il loro libero arbitrio, la stessa cosa vale per Castiel e ancora di più per Jack. Come sempre la morte non è mai definitiva. È parte del viaggio e questo vale soprattutto per Jack".

In questa nuova ed emozionante stagione vedremo la sfida tra i fratelli Winchester e Dio, rivelato come ultimo villain che i due cacciatori di mostri dovranno affrontare, mentre ritroveremo alcuni degli interpreti delle puntate passate.

Dobbiamo aspettare il 10 ottobre per scoprire cosa accadrà nella stagione conclusiva della serie, nel frattempo vi lasciamo con la sinossi ufficiale del terzo episodio di Supernatural 15.

