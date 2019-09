Supernatural: nella stagione finale ci saranno delle morti importanti

Scopriamo qualcosa in più sulla conclusione delle avventure dei fratelli Winchester. Nei giorni scorsi era stato annunciato che Jeffrey Dean Morgan non sarebbe tornato in Supernatural 15, nel frattempo lo showrunner Andrew Dabb ci avvisa che dovremo prepararci a qualche addio doloroso.

Come sapete la scorsa stagione si era conclusa con i due fratelli che hanno scoperto di essere stati manipolati da Dio, conosciuto anche come Chuck, svelando così l'identità dell'avversario finale. "Hanno capito, siamo i Winchester, ma abbiamo fatto tutto come voleva Chuck?", continua con l'intervista a TV Line "cercare un modo di riprendere la loro libertà è uno dei temi portanti della nuova stagione. Inoltre perderanno delle persone che, fossimo nelle scorse stagioni, non avrebbero mai perso. Sarà in modo definitivo. I protagonisti capiranno che siamo arrivati all'atto conclusivo e alcune delle cose su cui hanno fatto affidamento, persone, talenti, non saranno sempre disponibili. E questo li sconvolgerà".

Le morti in Supernatural sono state numerose, ma non sempre sono state definitive, sembra però che questo sia destinato a cambiare nelle puntate che andranno in onda a partire dal 10 ottobre e che concluderanno una delle serie più longeve. Nel frattempo l'emittente The CW ha affermato che non ci saranno spin-off di Supernatural.