Supernatural, quale storia racconterà la serie prequel?

È passato relativamente poco dalla fine, con la quindicesima e ultima stagione, di Supernatural, la serie sul soprannaturale con protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki. Ora, un nuovo prequel dal titolo The Winchesters si ripromette di ripercorrere la storia dei loro genitori: "Volevamo raccontarla fin dall'inizio".

Negli Stati Uniti, si è conclusa solo a novembre 2020 la popolarissima serie di The CW con protagonisti i Fratelli Winchester, Sam e Dean, interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles. Lo ha fatto con una quindicesima e ultima stagione di Supernatural, dopo altrettanti annate di messa in onda. Ora però, Ackles e la moglie Danneel sono già impegnati – stavolta come produttori esecutivi – su una serie prequel che racconterà le origini (genealogiche) dei due fratelli. Un primo pilota verrà realizzato per ottenere il via libera dell’emittente: da lì in poi, se andrà bene, Robbie Thompson avrà luce verde per scrivere i restanti episodi.

“Dopo che Supernatural si è concluso con la quindicesima stagione, sapevamo che questa storia non era finita. Perché come diciamo nella serie, ‘nulla finisce mai davvero, vero?‘” ha raccontato Jensen Ackles a Deadline. “Quando Danneel e io abbiamo formato la nostra casa di produzione Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era quella sulle origini di Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio, Dean, avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori e su come è nata”.

La trama ripercorrerà infatti le storie di John e Mary, i genitori dei due fratelli interpretati rispettivamente da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith nella serie originale. The Winchesters, così s’intitolerà il prequel, sarà ambientato anni prima della nascita di Sam e Dean e racconterà l’epica storia d’amore fra i loro genitori: di come si conobbero e furono ben presto costretti a mettere insieme tutte le loro forze, per salvare non solo la loro relazione quanto piuttosto il mondo tutto.

Alla notizia del prequel, il creatore di Supernatural e attuale showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha condiviso la sua eccitazione: “Quando Jensen Ackles mi ha raccontato questa storia per la prima volta, l’ho amata. Lui, Danneel Harris e Robbie Thompson sono le persone perfette per realizzarla. L’altra persona perfetta è troppo impegnata a fare il Texas Ranger. Grazie per voler prendere il testimone, spaccate tutto!. Sono orgoglioso di voi”.

Il Texas Ranger cui Kripke si riferisce – che dal canto suo, invece, ha coinvolto Ackles nei panni di Soldier Boy in The Boys 3 – è Jared Padalecki, che a quanto pare non era stato informato del progetto, condividendo tutto il suo stupore (misto a disappunto) a mezzo social: “Amico, sono felice per te, ma avrei voluto apprendere la notizia in qualche altro modo invece che su Twitter. Non vedo l’ora di seguire la serie, ma mi dispiace che Sam Winchester non sia stato coinvolto in nessuna maniera”. La polemica è andata avanti con altri tweet, poi cancellati, mentre Ackles ha condiviso il perché Padalecki sia stato tenuto all’oscuro sul prequel di Supernatural. Per ora, possiamo solo sperare che sia uno show degno del suo capostipite. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!