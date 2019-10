Supernatural: la storia dietro il tatuaggio di Jensen, Jared e Jeffrey

Se da fan di Supernatural avevate trovato adorabile il fatto che gli interpreti di John, Sam e Dean Winchester in Supernatural si fossero fatti tutti lo stesso tatuaggio, aspettate di sentire come è andata.

A una delle tante convention a cui prende solitamente parte il cast di Supernatural, Jensen Ackles e Jared Padalecki hanno raccontato l'origine del loro nuovo tatuaggio.

"È quello che succede quando vai al matrimonio di tuo padre!" scherza Ackles.

"Jeff e Hilarie, sono una coppia davvero figa, e non mi ha sorpreso vedere che avevano assunto un tatuatore per il loro matrimonio".

E continua Ackles, spiegando: "Quindi c'era questo tatuatore in un angolino, con una scelta di una ventina di design da poter realizzare. Stavo lì, a guardare, e da dietro spunta Jeff e mi fa 'Amico, te ne fai uno?' e io 'Non saprei. Forse! La corona mi sembra interessante'. Non sapevo fosse la corona di Basquiat. Stavo pensando che, visto che sono stato Re Bacco al Mardi Gras di New Orleans quest'anno, magari potevo tatuarmi la corona. Jeff però poi se ne esce dicendo 'Mi tatuo quella corona' e io 'Oh, ma dai, era la stessa che avevo visto io!'".

A quanto pare, la corona era stata una richiesta esplicita di Morgan, e l'aveva fatta inserire appositamente tra i design disponibili.

"Amico, fattela anche tu!" avrebbe detto Morgan a Ackles.

E, proprio in quel momento, sarebbe arrivato Jared...

"Allora arriva Jared e ci fa 'Ragazzi ve ne state facendo fare uno?' e noi 'Sì, forse ci facciamo quella corona'. E lui 'Oh, anche io, facciamolo!'" racconta l'interprete di Dean Winchester.

Il trio adesso si diverte ad andare sotto il nomignolo I Tre Re, ma quello non è l'unico significato del tatuaggio.

"È una W di Winchester, in realtà" afferma Jensen, con Jared che aggiunge "Ci sono un sacco di significati dietro. Era semplicemente ora".

Potete vedere il video del panel in testa alla notizia.

Vi ricordiamo che su The CW è attualmente in onda l'ultima stagione di Supernatural.