Supernatural: svelata la sinossi del nuovo episodio 'Drag Me Away From You'

Supernatural era ad un passo dal finale quando la pandemia ha costretto la serie ad una lunga pausa: ora il sipario è pronto ad alzarsi nuovamente, come testimonia la pubblicazione della sinossi ufficiale della nuova puntata.

Si intitolerà Drag Me Away (From You) e sarà uno dei sette episodi che separano la serie dai titoli di coda: "A Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) viene chiesto di investigare sull'omicidio di un loro amico d'infanzia, che li fa tornare all'interno di un motel appartenente al loro passato e li lascia interdetti poiché dovranno risolvere un caso che credevano di aver già risolto molto tempo prima".

Un vero e proprio ritorno al passato per i fratelli Winchester, e chissà che ciò non ci darà modo di scoprire qualcosa in più sulla loro infanzia. La nuova puntata andrà in onda il 22 ottobre 2020 e sarà quindi il terzo dei nuovi episodi in ordine cronologico, visto che la serie riprenderà dall'8 ottobre in America.

La quindicesima stagione non ha ancora una data ufficiale nel nostro paese, e i fan italiani potranno invece gustarsi gli episodi inediti della quattordicesima, a partire dal 1 novembre su Rai4. Nell'attesa, ecco i 5 migliori episodi di Supernatural da non perdere assolutamente.