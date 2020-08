Supernatural, svelato quando andranno in onda gli ultimi episodi della serie

Fan di Supernatural, pronti per gli addii? Il network americano The CW ha svelato il suo calendario autunnale, e con esso anche la data di messa in onda degli ultimi 7 episodi dello show.

Gli addii non sono mai facile, specialmente quando si tratta dei propri personaggi preferiti.

Solo la scorsa settimana abbiamo dovuto salutare i protagonisti di Agents of S.H.I.E.L.D., giunti alla loro ultima missione su ABC dopo 7 anni, che già ci dobbiamo preparare psicologicamente a dire definitivamente addio a dei personaggi che ci hanno accompagnato per ben 15 anni: i Fratelli Winchester.

E sebbene sappiamo già che li rivedremo presto (Jared Padalecki rimarrà sempre in casa The CW con il reboot di Walker Texas Ranger, mentre Jensen Ackles approderà su Amazon per la terza stagione di The Boys), sapere di non veder più i due mandare avanti "l'attività di famiglia" di tristezza ce ne metterà non poca.

Ma quando, dunque, possiamo iniziare a piangere a dirotto? Giovedì 8 ottobre è il giorno designato per il ritorno sullo schermo, mentre giovedì 19 novembre, dopo lo speciale Supernatural: The Long Road Home andrà in onda il tanto atteso e temuto series finale.

E voi, cosa provate ora che Supernatural si sta avvicinando davvero alla fine? Fateci sapere nei commenti.