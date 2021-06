Supernatural, The CW annuncia il prequel della serie: tornerà anche Jensen Ackles!

Secondo quanto riportato da Deadline, The CW è pronta a riportare in TV le avventure di Supernatural con una serie prequel dal titolo The Winchesters. La serie a quanto pare ci farà immergere nuovamente nell'universo della serie conclusasi dopo un arco di ben quindici stagioni e si concentrerà sui genitori dei due protagonisti: Dean e Sam.

Non è tutto: nella serie farà il suo ritorno anche Jensen Ackles il quale però non apparirà mai sullo schermo ma lavorerà come narratore principale della serie. Secondo le ultime informazioni, il network ha ingoiato degli sceneggiatori e la storia principale è stata scritta da Robbie Thompson, che avrà anche un ruolo da produttore esecutivo nello show.

Secondo quanto si legge nella descrizione di The Winchesters: "Prima di Sam e Dean c'erano John e Mary. Narrato dal punto di vista di Dean Winchester (Jensen Ackles) The Winchesters è l'epica storia d'amore mai raccontata di come John e Mary si sono conosciuti e di come hanno rischiato tutto non solo per salvare il loro amore ma il mondo intero". Jensen Ackles sarà anche produttore dello show insieme alla moglie Danneel Ackles attraverso la loro Chaos Machine Productions dopo l'accordo che li lega alla Warner Bros. Television firmato lo scorso anno.

"Dopo la conclusione di Supernatural con la 15esima staigone, sapevamo che non era finita lì. Perché come diciamo nello show 'Niente finisce davvero, no?'. Quando Danneel ed io abbiamo fondato la Chaos Machine Productions sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era quella di John e Mary Winchester ovvero la origin story di Supernatural. Ho sempre sentito come se il mio personaggio di Dean avesse sempre voluto sapere di più sui suoi genitori, sulla loro relazione e su come è nata. Quindi adoro l'idea di avere lui come guida in questo viaggio".

In Supernatural il ruolo di John e Mary era ricoperto da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith, ma visto che il prequel li vedrà da giovani non sembra probabile un loro ritorno (almeno non all'inizio).

Jensen Ackles apparirà nella terza stagione di The Boys nei panni di Soldier Boy.