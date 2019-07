Supernatural: The CW non è interessata a spin-off della serie

Pare che con la quindicesima stagione calerà definitivamente il sipario sull'universo creato da Eric Kripke. Secondo quanto dichiarato dallo showrunner Andrew Dabb, l'emittente televisiva The CW non sarebbe interessata ad ulteriori serie spin-off di Supernatural.

Ecco la sua risposta alla domanda riguardo un ulteriore show ambientato nell'universo abitato da angeli e demoni protagonista delle avventure di Sam e Dean Winchester: "Ne dubito fortemente. Chissà magari tra cinque anni, prima o poi tutto viene ripetuto. Ma uno spin-off come quelli che abbiamo provato in passato? Non penso che il network sia interessato. Si può essere d'accordo o meno, ma questa è la decisione che hanno preso". La serie che hanno provato a portare in onda si chiamava Supernatural: Bloodlines, inoltre era stato girato un episodio pilota per Wayward Sisters, show ispirato al mondo di Sam e Dean, ma subito cancellato dal network.

Comunque Andrew Dabb è abbastanza soddisfatto della notizia: "Questo ci permette di concludere la storia come vogliamo noi, non dobbiamo fare in modo che le vicende di certi personaggi rimangano in sospeso. Possiamo girare un vero finale ed è molto emozionante".

Nel frattempo il cast ha confermato di aver iniziato i lavori su Supernatural 15, inoltre sappiamo che una delle puntate sarà diretta da Jensen Ackles. I fan potranno vedere gli episodi inediti a partire dal 10 ottobre, data in cui sarà finalmente disponibile la stagione conclusiva della serie.