Supernatural: ecco il trailer dell'ultimo episodio della stagione 15

Mancano solo 3 episodi alla definitiva conclusione di Supernatural, sapremo finalmente quale sarà il destino di Sam e Dean Winchester e, in attesa del gran finale, l'emittente ha già rilasciato già il trailer dell'ultima puntata intitolata "Carry On".

La sinossi ufficiale dell'ultimo episodio recita: "Dopo 15 stagioni, la serie di fantascienza più lunga negli Stati Uniti sta volgendo al termine. Si tratta dell'ultima opportunità per salvare le persone e cacciare cose".

Diretto da Robert Singer e scritto da Andrew Dabb, il finale della serie è già stato definito dalla star della serie Jared Padalecki come il suo preferito di tutte le quindici stagioni. Padalecki ha detto durante il panel di Supernatural online del Paley Center il mese scorso che "non potrebbe essere più soddisfatto di come la serie è andata a finire", e in seguito ha aggiunto: "Il finale della serie è il mio episodio preferito di tutti i tempi".

"È un modo fantastico per concludere lo spettacolo", ha aggiunto Jensen Ackles. "Più ci pensavo, più rimuginavo su tutte le diverse possibilità e su tutto ciò che potrebbe accadere, non facevo altro. Ero continuamente alle prese con il finale".

Come sicuramente saprete, The CW ha dovuto ritardare la produzione degli ultimi tre episodi della serie, e così Supernatural ha avuto una vita ancora più lunga di quanto fosse inizialmente previsto. Inoltre gli sceneggiatori hanno dovute modificare alcune cose in itinere, per fare in modo che si confacessero alle nuove nrome anti-Covid. Non sappiamo cosa accadrà, ma siamo certi che l'ultimo episodio di Supernatural sarà molto commovente.