Supernatural: ecco la trama del primo episodio della quindicesima stagione

È da poco stato condiviso il trailer della quindicesima stagione di Supernatural, che come sapete concluderà le vicende dei fratelli Winchester. In attesa di vedere le puntate finali possiamo leggere la sinossi ufficiale del primo episodio inedito.

Il titolo sarà "Back to The Future", ecco tutte le informazioni che possiamo leggere riguardo alla trama della puntata: "Riprendiamo da dove ci eravamo fermati nella scorsa stagione, Sam, Dean e Castiel devono difendere il mondo dopo che tutte le anime dell'Inferno sono tornate sulla Terra e sono libere di uccidere le persone. L'episodio è stato diretto da John Showaleter e scritto da Andrew Dabb".

Sembra quindi che la posta in gioco è sempre più alta per i famosi fratelli cacciatori di demoni, inoltre ecco quanto ha rivelato lo showrunner Andrew Dabb: "Dio ha sempre comandato da dietro le quinte e per la prima volta Sam e Dean stanno cercando di comportarsi da persone libere". Dopo più di dieci anni potremo finalmente vedere come si concluderà la storia dell'universo narrativo creato da Eric Kripke nel 2005, ma non sappiamo ancora da quante puntate sarà composta la stagione che andrà in onda a partire dal prossimo 10 ottobre.

Se cercate ulteriori informazioni sulla serie ecco la prima immagine ufficiale dei protagonisti di Supernatural 15.