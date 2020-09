Supernatural, ecco le ultime novità sulla serie di Erik Kripke

Supernatural si sta avviando verso la sua definitiva conclusione ma, sono ancora molte le notizie che provengono dalla serie ideata da Erik Kripke.

In particolare nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo poster di questa quindicesima e ultima stagione che rivela il tipo di conclusione ombrosa che tutti i fan della serie si aspettano, mostrando i due fratelli Winchester affiancati da Jack e Castiel.

Come sappiamo ormai da tempo Supernatural ripartirà il prossimo 8 ottobre con l'episodio Last Holiday in cui Dean, Sam e Jack celebrano varie festività, da Halloween al Ringraziamento, come si vede dalle foto appena rilasciate.

Il il co-showrunner Andrew Dabb ha raccontato che si tratterà di una puntata molto leggera che permetterà al pubblico di divertirsi in vista del finale agrodolce.

"È un episodio davvero divertente, e in qualche modo tocca alcune cose fino ad ora non affrontate sugli fratelli Winchester e sul bunker. Abbiamo deciso di riprendere la storia dopo gli ultimi sei, sette mesi di stallo, con qualcosa di più leggero e divertente. Sarà davvero un buon antipasto per quello che verrà, anche perché quello che succederà potrebbe non essere tutto molto divertente".

Insomma come riferito anche già da Jared Padalecki il finale di Supernatural farà piangere molto. Sembra sempre più plausibile l'idea che Dean e Sam Winchester sacrificheranno le loro vite per un bene superiore. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.