Supernatural: vediamo il trailer della stagione conclusiva

Il momento tanto temuto dai fan sta per arrivare: la conclusione delle avventure di Sam e Dean Winchester. Come avete potuto scoprire dalla sinossi della terza puntata di Supernatural 15, questa nuova stagione sarà piena di sorprese e anche alcuni graditi ritorni. Vediamo quindi il nuovo trailer disponibile online.

Nei quasi due minuti di video, intitolato "The Last Ride" possiamo notare il ritorno di una serie di personaggi, da Chuck al Mark of Cain fino ad arrivare al fratello perduto Adam. Inoltre scopriamo che nelle puntate inedite sarà presente uno scontro tra i due fratelli cacciatori di demoni e Chuck, deciso a chiudere la storia dei Winchester a suo piacimento. Ecco cosa ha da dire Dean a riguardo: "Questo è il finale di Chuck? No dopo tutto quello che ci ha fatto passare non lascerò che un fanboy esaltato decida per noi", la risposta del personaggio interpretato da Rob Benedict non tarda ad arrivare: "Posso fare tutto quello che voglio, sono uno scrittore. I fan lo ameranno".

Inoltre gli appassionati della serie hanno potuto dare un primo sguardo a Leo Webb, ex cacciatore con il volto dell'attore di Angel Christian Kane. Le ultime puntate andranno in onda a partire da oggi, 10 ottobre, mentre aspettiamo ecco la nostra recensione di Supernatural 14.