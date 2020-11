Supernatural vs Buffy: chi vince la sfida contro il male?

Supernatural è da poco tornato in tv negli Stati Uniti (in Italia ancora non è chiaro quando arriverà la nuova stagione) e, dopo quindici anni, mancano solo pochi episodi prima della conclusione della serie.

Per molti, Supernatural è la migliore serie di caccia ai mostri e combattimenti contro il male e la sua longevità lo dimostra. Altri invece cercano di ricordare che, anni fa, a porre uno standard su questo genere di prodotti, ci ha pensato Buffy l'ammazzavampiri.

Buffy è significativamente più antiquata di Supernatural, ma i due spettacoli hanno tanti aspetti in comune tra cui i protagonisti che danno la caccia ai mostri demoniaci insieme ad un gruppo di aiutanti. I personaggi principali combattono vampiri e demoni, salvano il mondo e hanno la tendenza a tornare dalla morti. Man mano che gli spettacoli progrediscono, i protagonisti passano da cacciatori solitari alla scoperta di intere organizzazioni dedite alla stessa causa, perdono membri della famiglia e mescolano senza soluzione di continuità horror, dramma e commedia. Ma se dovessimo sceglierne una, qual è la serie migliore?

Partiamo dai protagonisti: sia Buffy che Supernatural sono stati categoricamente criticati per la mancanza di diversità. Tuttavia, nonostante sia lo spettacolo più vecchio, Buffy fa molto meglio quando si tratta di equilibrio di genere e rappresentanza LGBTQ. Nella banda principale in Buffy, ci sono spesso più personaggi femminili che maschili (sebbene la squadra originale di Buffy, Willow, Xander e Giles sia diviso esattamente a metà), e le combattenti principali sono donne. Buffy presenta anche la prima scena di sesso lesbo "ufficiale" in una rete televisiva (tra Willow e Kennedy). Supernatural, tuttavia, ha un cast quasi esclusivamente maschile (anche se recentemente è arrivata una rivelazione incredibile), con personaggi femminili che di solito appaiono solo in ruoli secondari o per periodi più brevi. In compenso in Supernatural viene data un'importanza molto notevole alla famiglia.

Continuiamo con la trama per notare come Buffy dia più importanza al romanticismo, mentre Supernatural proprio ai mostri. Insomma, il gradimento di questo punto è puramente soggettivo, ma chi cerca un'opera incentrata sulle relazioni allora sicuramente guarderà Buffy l'ammazzavampiri, mentre chi cerca più azione certamente punterà su Supernatural. I mostri che Buffy combatte sono proprio lì nel titolo: vampiri. E mentre alcune altre creature mostruose compaiono in tutta la serie (inclusi vari demoni, Adam ispirato a Frankenstein e gentiluomini davvero terrificanti), lo spettacolo tende a rimanere fedele ai vampiri. Supernatural, tuttavia, si occupa di una vasta gamma di mostri, streghe, fantasmi, angeli, demoni e divinità da tutto il mondo.

Concludiamo con alcune caratteristiche specifiche inerenti al modo di raccontare le storie. In Buffy l'ammazzavampiri si utilizzava inserire alcune parti musicali, mentre in Supernatural è evidente la rottura della quarta parete. Supernatural non ha episodi musicali, ma come serie è sicuramente più consapevole di Buffy e sceglie di rompere la quarta parete per comunicare con lo spettatore alcuni elementi anche molto divertenti. D'altro canto Buffy cerca di sciogliere la tensione con la musica. Umorismo serio o scanzonato? A voi la scelta.

