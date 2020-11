Supernatural e X-Files, ecco 13 punti in comune tra le due serie TV

A 10 giorni esatti dal debutto del finalissimo di Supernatural negli Stati Uniti, scopriamo insieme quali sono gli elementi in comune con la serie che più delle altre l'ha ispirata, X-Files.

In occasione dell'imminente arrivo del finale, infatti, TV Guide ha proposto (ovviamente in chiave ironica) quali sono i 13 motivi per cui "Supernatural e X-Files sono sostanzialmente la stessa serie tv".

In entrambi è presente un partner nerd (Sam e Scully)... ... e un partner più sciocco e casinista (Dean e Mulder). Insieme, le coppie di protagonisti indagano sul "mostro della settimana"... ...mentre affrontano nel frattempo una minaccia mitologica di più ampia scala. Mulder e Sam sono guidati dalla perdita di una persona cara. In entrambi gli show, uno dei primi cattivi è un killer dagli occhi gialli. L'eredità dei Lone Gunmen di X-Files viene racconta dagli strambi (e probabilmente meno utili) Ghostfacers di Supernatural. Essendo girati entrambi a Vancouver, gli show condividono molti membri del cast. Le serie condividonoanche alcune storyline molto simili, come per esempio quelle in cui Sam e Mulder si risvegliano coperti di sangue senza alcuna memoria di quanto accaduto. O quando i protagonisti si imbattono in versioni romanzate di se stessi, senza rimanere necessariamente entusiasti dell'incontro. In tutte e due le serie è presente un episodio in cui uno dei personaggi rimane bloccato in loop temporale nel quale muore continuamente. Uno degli episodi più spaventosi di Supernatural, "La famiglia Bender", è un omaggio ad uno degli episodi più spaventosi di X-Fles, "La casa dei mostri". Supernatural ha citato apertamente X-Files anche durante la puntata "Se ci credi, batti le mani", la cui sigla d'apertura è una sorta di rifacimento di quella della serie Fox. Inoltre il testo finale della sigla, "La verità è qui", è un ovvio riferimento alla celebre tagline di X-Files, "La verità è là fuori".

Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi lasciamo agli episodi che hanno rivoluzionato Supernatural.