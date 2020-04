Supernaturals: il finale è in cantiere da tre anni, dichiarano Ackles e Padalecki

Dopo aver commentato le modifiche al finale di Supernaturals dovute all'epidemia in corso, i due attori protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki tornano a parlare della conclusione della serie.

Con lo stop di Supernaturals, gli attori hanno avuto infatti occasione di rivelare alcuni retroscena in un'intervista ad Entertainment Weekly. Ackles, che nella serie interpreta Dean Winchester, ha affermato: "Continuiamo a giocare questa partita da almeno tre stagioni a questa parte, e non ci siamo mai detti 'basta, andiamo avanti'. È stato più un pianificare una via d'uscita. Jared ed io siamo sempre stati legati al fatto che non volevamo andarcene via con una versione annacquata di ciò che è la serie. Volevamo avere abbastanza benzina nel serbatoio per correre fino al traguardo."

Padalecki gli fa eco: "La serie alla fine è arrivata al punto in cui ironicamente mi sono detto 'Non voglio che finisca, potrei farne parte finché non muoio, e se ne avessi la possibilità, anche da morto mi rialzerei e continuerei a farla! Ma non vuoi mai essere l'ultima persona rimasta alla festa. Lo sappiamo. Non è che non ci siano mai stati dei vacillamenti, ma ci fidiamo tutti della decisione che è stata presa".

La decisione è stata quella di chiudere con la quindicesima stagione. Il legame tra i fratelli Winchester è riuscito ad appassionare i fan di Supernaturals per 14 anni, un traguardo davvero importante.