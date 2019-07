Superquark: Frankenstein e rocce lunari nella puntata in onda stasera su Rai 1

Torna Superquark, il celebre programma televisivo condotto da Piero Angela e tra i più apprezzati all'interno del palinsesto Rai. In questa puntata saranno trattati argomenti di varia natura, come le intelligenze artificiali o spunti di riflessione per capire cosa possa realmente servire per essere felici.

Il mercoledì sera è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati non solo di scienza, ma di cultura in generale, comprese arte e materie umanistiche. Il celebre conduttore, accompagnato da Alberto Angela, ci farà da traghettatore in una nuova puntata che non mancherà di stimolare la curiosità dello spettatore.

Analizziamo insieme gli argomenti trattati che andranno in onda questa sera alle 21:25 su Rai 1.

La Medicina e l'intelligenza artificiale

La tecnologia e l'ambito riguardane la medicina sono da sempre due elementi fortemente interconnessi tra di loro. Come cambierà questo binomio con l'arrivo delle intelligenze artificiali pronte ad aiutare i medici nelle decisioni più delicate? È già da alcuni anni che questa collaborazione viene sperimentata in alcuni ospedali, e stasera faremo una conoscenza più approfondita della questione.

Le pietre lunari del progetto Apollo

All'interno del Johnson Space Center di Houston, Alberto Angela si ritroverà a svolgere una missione molto speciale: scoprire cosa hanno di così speciali le rocce lunari che sono state raccolte dagli astronauti durante le missioni del progetto Apollo.

Frankenstein: intuizione o illusione?

Nel celebre romanzo dell'autrice Mary Shelley veniva posta l'attenzione su un possibile nuovo collegamento tra corpo e cervello. Nella puntata di stasera si cercherà di capire se lo sviluppo tecnologico può trasformare quell'antico sogno in realtà.

Tutto quello che serve per essere felici

Quando si pensa a quali sono gli elementi che possono portare al raggiungimento della felicità, la maggior parte delle persone pensa al successo o al danaro. Ma lo studio e le ricerche effettuate da Robert Waldiger dimostrano che non si può essere più distanti dalla verità.

Rimini e il segreto per tenere l'acqua pulita

Il comune di Rimini rappresenta un esempio perfetto da seguire quando si tratta di tenere pulito il mare attraverso l'utilizzo ottimale dei depuratori. Il team di Superquark è andato a osservare direttamente come funzione il depuratore della città romagnola, cercando di capire anche quali potrebbero essere i margini di miglioramento degli altri luoghi.

Questi sono gli argomenti che troverete questa sera all'interno di Superquark. Tra di essi c'è qualcuno che potrebbe interessarvi? Fatecelo sapere sotto nei commenti.