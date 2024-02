Supersex, di cosa parla la nuova serie hot di Netflix con Alessandro Borghi?

Di cosa parla Supersex? Se avete visto il primo teaser trailer di Supersex probabilmente vi sarete già fatti un'idea abbastanza chiara della trama della nuova serie tv Netflix, ma se ne volete sapere di più siete nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che Supersex è liberamente ispirata alla storia di Rocco Siffredi, pornodivo di fama mondiale che nella serie avrà il volto di Alessandro Borghi: la storia narra la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore in un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo.

Rocco all’origine non è che un bambino povero innamorato di due cose al mondo: Tommaso, il più grande e coraggioso dei suoi fratelli (Adriano Giannini), fidanzato con la ragazza più desiderata del paese, Lucia (Jasmine Trinca), e Supersex, un fumetto pornografico con un supereroe molto particolare. Quando in un’incredibile carambola del destino Rocco incontrerà davvero Supersex, scoprirà di avere il suo stesso superpotere, scoprirà che la sua vita può cambiare per sempre, che il suo superpotere è in grado di salvarlo dal difficile ambiente da cui proviene, ma gli chiederà di pagare in cambio il prezzo più alto: rinunciare per sempre all’amore, o almeno così sembra.

Supersex è un racconto che interroga il nesso tra porno e vita, la potenza del sesso e il legame con la morte. Attraverso la parabola della più famosa icona del porno vivente getta una luce su come viene costruito il maschile e quali siano gli interrogativi di desiderio e potere che dominano la relazione tra uomini e donne oggi.

Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni, la serie include nel cast anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Saul Nanni e Linda Caridi. Composta da 7 episodi, esordirà su Netflix dal prossimo 6 marzo.