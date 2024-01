Supersex, c'è anche Moana Pozzi nel teaser della serie con Alessandro Borghi!

Quella di Rocco Siffredi è una vita che merita di essere raccontata, e questo 2024 colmerà finalmente questa lacuna grazie a Netflix: Supersex è una delle serie più attese e chiacchierate tra quelle in uscita nel corso dell'anno appena iniziato, e noi possiamo finalmente averne un assaggio grazie al primo teaser.

Annunciata ormai più di un anno fa nell'ambito di un'operazione che porterà Netflix a puntare forte sulle serie italiane, Supersex si pone l'obbiettivo di seguire le tracce di quello che resta uno dei pornodivi per eccellenza (o, in ogni caso, IL pornodivo italiano per eccellenza), affidando ad Alessandro Borghi il difficile compito di ritrarre il Rocco nazionale in tutte le sue sfaccettature, di suoi lati più scanzonati a quelli più seri, senza dimenticare ovviamente il Siffredi visto su innumerevoli set.

Questo primo teaser pubblicato pochi minuti fa ci fornisce dunque una breve sintesi di ciò che vedremo: questa Supersex promette di essere un excursus su tutto ciò che d'importante c'è da sapere della vita privata e pubblica del nostro Rocco, dalle origini e i primi approcci con la sessualità alla vita da star assoluta del genere, compresi gli incontri con colleghe come quella Moana Pozzi che qui vediamo interpretata da Gaia Messerklinger. Cosa ne dite? Le premesse vi sembrano buone? Fatecelo sapere nei commenti!