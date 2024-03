Supersex, Rocco Siffredi rompe il silenzio sulla serie: 'Sono nato per il porno'

In attesa di capire se Supersex avrà una seconda stagione su Netflix, il protagonista al centro del racconto Rocco Siffredi ha celebrato il successo della serie tv sulla sua vita e sulla sua carriera da porno-divo.

La leggenda dei film a luci rosse, infatti, in queste ore si è seduto con The Hollywood Reporter per una lunga intervista promozionale, nella quale ha raccontato la sua reazione all'annuncio della serie Supersex:

"Quando Netflix mi ha proposto questa serie, ho capito di aver fatto qualcosa di bello e unico nella mia vita. Prima di me nessuno nel porno aveva avuto questo tipo di successo, nessuno era stato raccontato o descritto come un'icona, ma questa serie ha guardato a Rocco più che a Siffredi, si interessata al fatto che forse la mia storia era una storia senza precedenti. Immaginate, quando ho iniziato non potevo credere che sarei stato pagato. Com'era possibile divertirsi e allo stesso tempo guadagnare soldi? Per me tutto è iniziato prima dell’adolescenza, dalla tragedia di aver perso mio fratello quando avevo solo sei anni, un dolore acuito dall'effetto emotivamente catastrofico che quell'evento ebbe su mia madre. Era sempre malata, avendo subito una perdita dalla quale non riusciva a riprendersi. Ma non fu quello ciò che mi portò verso questa carriera. Lo avrei fatto anche gratis, perché sono nato per fare porno. C'è una profonda passione in me: è stata la mia scelta di vita, ho fatto ciò che amavo. L’ho scelto quando non era facile né conveniente, mentre tutti mi davano del pazzo."

Per altri contenuti recuperate il trailer di Supersex: la serie è disponibile in esclusiva su Netflix.

