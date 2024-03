Supersex, la serie Netflix su Rocco Siffredi avrà un'altra stagione?

Dal 6 marzo, Supersex è finalmente disponibile su Netflix. Protagonista assoluto della serie ideata e scritta da Francesca Manieri e incentrata sulla vita di Rocco Siffredi, è Alessandro Borghi. Come spesso accade per i prodotti più attesi, anche in questo caso qualcuno potrebbe domandarsi se sia prevista una seconda stagione.

Supersex è una miniserie autoconclusiva: del resto i suoi stessi autori non hanno (per il momento, almeno) parlato dell’eventualità di realizzare una seconda tranche di episodi. Altre volte, comunque, è accaduto che un’opera del genere venisse rinnovata a seguito di un buon riscontro di pubblico. Tuttavia, in questo caso, si può solo procedere per ipotesi, restando comunque ancorati alle dichiarazioni di chi è convolto direttamente nel progetto.

Supersex racconta e romanza la vita del protagonista, dall’infanzia in Abruzzo, agli anni giovanili (interpretati da Saul Nanni), fino all’età adulta, con la parabola che condusse Siffredi a diventare uno dei pornodivi più famosi del mondo. Come sottolineato anche dalla recensione di Variety a Supersex, la miniserie diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni “sfrutta” la componente erotica del racconto per conferire maggiore profondità al personaggio. I passaggi più “hot” sono infatti funzionali alla narrazione e mai gratuiti o creati ad hoc per incuriosire lo spettatore. Elemento centrale è il rapporto con la famiglia, e in particolare con il fratellastro Tommaso (Adriano Giannini): un racconto di formazione, teso (almeno nei suoi primi episodi) ad approfondire da un lato il rapporto con il fratello e le modalità in cui questo influenzò la scelta di intraprendere una carriera nel business del cinema a luci rosse, dall’altro il legame con Lucia (Jasmine Trinca), altro importante punto di riferimento per Rocco.

Oltre agli attori citati, nel cast anche Linda Caridi, Vincenzo Nemolato e Gaia Messerklinger. Quest’ultima interpreta la celebre attrice pornografica Moana Pozzi, cui nel 2009 venne dedicata una miniserie in due parti prodotta per Sky Italia, con protagonista Violante Placido. Se comunque volete sapere di più sulla serie targata Netflix, vi rimandiamo alla nostra recensione di Supersex.