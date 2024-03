Supersex, la serie su Rocco Siffredi bocciata da Variety: 'Più noiosa che sexy'

Supersex, la serie biografica su Rocco Siffredi con protagonista Alessandro Borghi, è una delle produzioni nostrane più interessanti di questo periodo. Tra chi ha potuto vedere in anteprima la miniserie in 7 episodi ideata da Francesca Manieri, c'è anche Variety.

Tra le pagine della rinomata rivista, troviamo oggi la recensione firmata dalla critica cinematografica statunitense Aramide Tinubu. Il lungo articolo (che vi invitiamo a leggere comunque nella sua interezza) riassume la trama di Supersex e fornisce ai lettori le prime impressioni sulla serie diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

"Supersex non è affatto sexy" scrive la giornalista. Ma a ben vedere, l'articolo non intende stroncare la serie, ma piuttosto chiarire cosa Supersex non sia, descrivendo la tipologia di racconto di fronte a cui si troveranno gli spettatori. Un racconto incentrato sui legami del protagonista con la famiglia e sulle motivazioni che lo spinsero a prendere certe decisioni piuttosto che altre. Il ritratto del personaggio funziona, sebbene non rientri a pieno titolo nel genere "biopic", essendo frammentario e tendendo a concentrarsi su dettagli poco rilevanti, almeno secondo l'opinione di chi ha firmato la recensione.



Lo show, che viene descritto come "una storia sulla famiglia, sulla mascolinità e sui legami tossici", si sofferma in particolar modo sul rapporto disfunzionale tra Rocco e il fratello Tommaso, dandogli una rilevanza eccessiva. D'altro canto, Aramide Tinubu parla anche dei molti pregi dell'operazione, che lei definisce "scelte intelligenti". I momenti hot della serie, ad esempio, non sono mai gratuiti o fini a sé stessi, ma funzionali all'esplorazione degli stati emotivi del personaggio. Presto potremo dare anche noi un nostro giudizio: Supersex è disponibile su Netflix a partire dal 6 marzo 2024.



Per ingannare l'attesa, vi consigliamo i film e le serie migliori con protagonista Alessandro Borghi.