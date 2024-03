Supersex, negli USA un teaser hot fa scalpore sui social e poi scompare

La promozione di Supersex da parte di Netflix ha vissuto un momento di mistero quando un post pubblicato dalla pagina statunitense della piattaforma è scomparso per poi riapparire poco dopo. Il contenuto, decisamente sopra le righe per quanto riguardi i canoni del prodotto tipico dell’azienda, ha fatto scalpore diventando immediatamente virale.

Dopo aver riportato la notizia della recensione negativa di Variety a Supersex, torniamo ad occuparci di uno dei prodotti italiani più chiacchierati del momento per parlare del post pubblicato, sparito e quindi tornato online, dall’azienda della N rossa sul social network di Meta.

Un momento della serie in cui il Rocco Siffredi interpretato da Stefano Borghi è a petto nudo e circondato di ragazze più o meno vestite in una scena abbastanza esplicita, è stata infatti presentata dalla piattaforma che ha accompagnato l’anticipazione con un semplice quanto efficace: “Buongiorno”.

Il contenuto, capace di suscitare le reazioni più diverse, è quindi brevemente sparito dal profilo per poi tornare prepotentemente a far parlare di sé, dividendo i follower della pagina.

Molti utenti si sono chiesti come il breve video non violi le linee guida di Instagram, mentre altri hanno preso la cosa in maniera più leggera, scherzando a proposito dell’audacia del contenuto.

In attesa di capire come Supersex verrà accolta dal pubblico nostrano e da quello internazionale, vi lasciamo a una lista dei migliori film e delle migliori serie con Stefano Borghi.